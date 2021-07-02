Mahkemeden şaşırtan karar! FETÖ'nün Türkiye Emniyet imamıyla 7 görüşmeye beraat

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem 5 yıllık yargılama sonucunda beraat etti. Türkiye'nin emniyet imamı Barbaros Kocakurt ile 2011 yılında 7 defa telefon görüşmesi gerçekleştirildiği tespit edilen Erdem'in suçu işlediğine ilişkin açık, kesin, inandırıcı delil ve şüphe bulunmadığı kaydedildi.

Eski Başbakanlık müşaviri ve eski Adalet Bakanlığı müsteşarı Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınmış, Gülümser Erdem tutuklanarak cezaevine gönderildikten sonra dosyanın geldiği aşama, delil durumu ve delilleri karartma şüphesi bulunmaması nedeniyle adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti. Gülümser Erdem'in 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma' ve 'Kişinin İçinde Bulunduğu Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından hakkında 20 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Fetullah Gülen'e bağlı tüm organizasyonların başındaki isim olan ve örgüt içinde gelen bilgi akışını sağlayan Barbaros Kocakurt ile 7 defa telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmişti.

TÜRKİYE EMNİYET İMAMI İLE 7 GÖRÜŞME



Gülümser Erdem hakkında hazırlanan iddianamede yer alan tespitlerde, 15 Temmuz darbe girişimi ardından işlem yapılan 115 numara ile 4 bin 701 görüşme yaptığı, 11 Temmuz 2016'da Ankara Esenboğa Havayolundan yurtdışına çıktığı, 19 Temmuz 2016 tarihinde ise yurt dışı giriş kaydının olduğu belirtilmişti. Erdem'in eşi ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu dönemde yurtdışında olmasının dikkat çekici olduğu ifade edilmişti. Gülümser Erdem'in incelenen HTS kayıtlarında FETÖ terör örgütün en üst düzey yöneticilerinden olan Türkiye'nin emniyet imamı Barbaros Kocakurt ile 2011 yılında 7 defa telefon görüşmesi gerçekleştirildiği kaydedilirken, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri ile irtibat kurduğu telefon hattını 20 ayrı cihazda kullandığı da tespit edilmişti.

MAHKEME BERAATİNE HÜKMETTİ



Gülümser Erdem'in 2017'de Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. 5 yıl yargılanan Erdem, 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma' ve 'Kişinin İçinde Bulunduğu Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından beraat etti. Mahkeme heyeti, 'Kişinin İçinde Bulunduğu Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçuna ilişkin, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ve terör örgütü üyeliğine ilişkin ise FETÖ'den işlem görenler ve mahrem imamlarla irtibatı olan Erdem'in suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.



CEZA KESİNLEŞTİ



Cumhuriyet Başsavcılığınca da beraat mütaalası verdiği, böylece kararın BAM ve yargıtay incelemesi olmaksızın kesinleştiği öğrenildi.