Milli iradeye karşı saygısız bir ifade

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 54 milletvekili ile AK Parti Genel Merkezi
'nde bir araya geldi. Toplantı sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıda milletvekillerinin illerine ilişkin çeşitli konular ile vatandaşlar ve farklı sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıkları raporları sunduklarını anlatan Çelik, "Bir yol haritası çıkarılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti MYK üyelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak 20 Temmuz törenlerine katılacağını bildiren Çelik, şunları söyledi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı saldırganlıkların arttığı bir dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine dönük kara propagandaların, saldırganlıkların arttığı bir dönemde, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu, Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde göstereceğiz. O gün hepimiz orada olacağız.
(İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in sözleri) Türkiye Cumhuriyeti
'nin Cumhurbaşkanı'na sömürge valisi gibi bir ifadenin kullanılması yakışıksız bir ifadedir. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hiçbir siyasetçinin bu şekilde bir ifade kullanması, doğru ve ahlaki kabul edilemez. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mızdır. Aynı zamanda Türk devletini temsil etmektedir, aynı zamanda Türk ordularının başkomutanıdır. Milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. Meşru da değildir ahlaki de değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti
de sömürge değildir, Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının hiçbirine karşı bu ifade kullanılamaz, çünkü cumhurbaşkanlığı makamının devlet hayatımızda ve millet hayatımızda çok özel bir yeri vardır.