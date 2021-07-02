Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı: 6000 kilometredir maratonda

BAYRAKTAR AKINCI'NIN GENEL BİLGİLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

SAVAŞ UÇAKLARININ YAPTIĞI BAZI GÖREVLERİ DE İCRA EDECEKTİR

Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

FÜZE VE BOMBAYLA DONATILACAKTIR

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.

AKINCI'NIN GELİMİŞ ÖZELLİKLERİ

-Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

-Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

-Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

-Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

-Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

-Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

-Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

-Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

AKINCI'NIN TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

-40,000 Feet Uçuş İrtifası

-24 Saat Havada Kalış Süresi

-Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

-Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

-Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

-GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği