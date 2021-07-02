T24'ten bir yalan haber daha! Gerçeği THY açıkladı

T24 haber sitesi Katarlı gençler sınavsız üniversite okuyabileceğine dair yalan haberinden sonra bir başka yalan habere daha imza attı. T24 haber sitesi Türk Hava Yolları'nın (THY) 2 bin 500 çalışanını işten çıkarttığını servis etti. THY'den T24'ün 2 bin 500 çalışanın işten çıkarıldığına dair yalan haberi hakkında ardı ardına açıklamalar geldi.

EKŞİ "YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR!"

Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürü Bilal Ekşi, T24 haber sitesinin yalan haberi sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ekşi, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarttığına dair paylaşımlarla ilgili "YALAN: "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi." Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR" ifadelerini kullandı.

ÜSTÜN: "SENDİKA İLE YAPILAN PROTOKOLÜ KABUL ETMEYEN 24 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ SONLANDI"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, T24 sitesinin yalan haberi hakkında açıklamada bulunarak konunun detaylarını paylaştı. Üstün, THY ile yetkili sendika ile bir protokol imzalandığını belirtti. Üstün, sosyal medya hesabından, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır" dedi.

YALAN HABERİ TWİTTER'DAN VE SİTEDEN KALDIRDI

T24 haber sitesi Türk Hava Yolları yetkililerinden gelen açıklamalar sonrasında haberi Twitter hesabından kaldırdığı gibi internet sitesinden de kaldırmak zorunda kaldı. Ancak yalan haberle ilgili herhangi bir özür yayınlamaması dikkat çekti.

KATARLI GENÇLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE YALANINI ORTAYA ATMIŞTI

Sözcü, Cumhuriyet, T24 haber sitesi üniversite sınavından bir gün önce "Katarlı gençlere sınavsız üniversite okuyabilecek" haberini servis etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün haberini paylaşarak yalanı yaymıştı. Katarlı gençlere sınavsız üniversite konusunun gerçek olmadığı, yalan bir haber olduğu, sadece askeri öğrencilerle ilgili yapılan bir anlaşma olduğu ortaya çıkmıştı.





T24 haberin yalan çıkması sonrasında sosyal medya hesabından "T24'ten Özür: T24'teki ilk yayınında 'Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.



Ancak haberin asılsız çıkmasıyla ilgili T24 özür dilerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise özür dilememiş, yalanı sürdürmüştü.