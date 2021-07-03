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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Amaç yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamak

Amaç yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kasımda Türkiye'de ilk kez, yükseköğretimle ilgili çeşitli sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği 1. Yükseköğretim Şûrası düzenleneceğini belirterek, "Yükseköğretim sistemimizi, sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin toplumsal ihtiyaçlarını da gözeten bir yapıya dönüştürmek durumundayız. Bu dönüşümü de bilim temelinde, geniş mutabakat zemininde gerçekleştirmek gerekmektedir. Şûranın amacı, Türk yükseköğretim sistemini 2023'e hazırlamak" dedi. ANKARA
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Amaç yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamak
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