Amaç yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamak

YÖK
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, kasımda Türkiye
'de ilk kez, yükseköğretimle ilgili çeşitli sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği 1. Yükseköğretim Şûrası düzenleneceğini belirterek, "Yükseköğretim sistemimizi, sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin toplumsal ihtiyaçlarını da gözeten bir yapıya dönüştürmek durumundayız. Bu dönüşümü de bilim temelinde, geniş mutabakat zemininde gerçekleştirmek gerekmektedir. Şûranın amacı, Türk yükseköğretim sistemini
2023'e hazırlamak" dedi. ANKARA