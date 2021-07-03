Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
'ın, 15 Temmuz darbe girişimini yazdığı kitabı 'Asırlık Gece'de darbecilerin planları ve Erdoğan'ın dik duruşuyla ilgili anlatımlar da yer alıyor. İşte Turkuvaz Kitap'ın yayınladığı kitaptan çarpıcı alıntılar:
Darbecilerin Türkiye'yi nasıl karanlık bir tünele sokacaklarını anlamak için yapmayı hedefledikleri birkaç atamaya bakmak yeterli. 15 Temmuz gecesinde örgütün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz
ile birlikte Ankara'nın birçok yerinin uçaklarla bombalanması talimatını veren Akıncı Üssü
Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim
, Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarlığı'na atanacaktı. Çocuklarımız, eli kanlı bir teröriste teslim edilecekti.
Sözde MİT Müsteşarlığı'na atanacak Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş
'in de Evrim'den bir farkı yoktu. Erdoğan'a yönelik suikast girişimine liderlik yapmış, örgütün TSK imamı Adil Öksüz
'le birlikte çalışmıştı.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı binası içinde yaralı bir vatandaşın yerde yatmakta olduğunu gördü. Bu kişi, Erdoğan'ın çağrısı üzerine havalimanına gelen ve darbecilere karşı direnirken yaralanan Ahmet Onay
'dı. Onay, yaralı vaziyette Erdoğan'ın adını sayıklayıp iyi olup olmadığını soruyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onay'ın yanına giderek alnından öptü ve kulağına eğilerek "Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk" dedi.