Pendemide evde sıkıldı kendi aracını yaptı

Gülşehir'in Karacaşar mahallesinde yaşayan briket fabrikasında operatör olarak çalışan Salih Durak kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 bin TL harcayarak saatte 50 kilometre hıza ulaşabilen arazi aracı yaptı.

Gülşehir Karacaşar mahallesinde yaşayan 35 yaşındaki Salih Durak, pandemide evde sıkılınca tarlaya gidip gelmek ve günlük işlerde kullanmak amacıyla kendisine araba yapmaya karar verdi.

Evinin bahçesinde profiller, motosiklet ve demir parçalarını kullanarak 4 bin lira maliyetle kendi arabasını üreten Durak, köylünün yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Durak, aracı kendi hayalindeki gibi tasarlayarak, maliyeti düşük tutmak için sanayiden topladığı hurda araç parçaları ve kendisine ait eski motosiklet motoru kullandığını belirtti.

Aracı yaparken en büyük yardımcılarının küçük kızı ve oğlu olduğunu belirten Durak, "Karacaşar'da bağa tarlaya gitmek için ideal bir araç. Kullanımı çok pratik. Sadece gaz ve freni var. Bugün ilk test sürüşünü de çok şükür başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Durak, vatandaşların arabaya büyük ilgi gösterdiğini söyledi.