Son Dakika Magazin Haberi... Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti

Son Dakika Magazin Haberi... Uzun bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşan Duygu Özaslan sevgilisiyle tanışma anısını anlatırken, "Görücü usulü tanıştık." demişti.
ORTAK ARKADAŞLARI SAYESİNDE TANIŞTILAR
Ortak arkadaşları vasıtasıyla iletişime geçtiklerini aktaran Özaslan, "Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk." ifadelerine yer vermişti.
EVLİLİK YOLUNDA OLDUKLARI KONUŞULUYORDU
Birliktelikleriyle herkesi kıskandıran çiftin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Mutaf'tan beklenen teklif geldi.
DUYGU ÖZASLAN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özaslan, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen, 'I said yes' ifadesine de yer verdi.
TEKLİF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.