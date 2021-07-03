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Giriş Tarihi: 4.7.2021 01:35 Son Güncelleme: 4.7.2021 01:47

Son Dakika Magazin Haberi... Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti

Son Dakika Magazin Haberi... Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti

Son Dakika Magazin Haberi... Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu. Özaslan paylaşıma, 'I said yes' yazarken, fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Öte yandan Duygu Özaslan'ın evlilik teklifini kabul etmesi Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Son Dakika Magazin Haberi... Uzun bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşan Duygu Özaslan sevgilisiyle tanışma anısını anlatırken, "Görücü usulü tanıştık." demişti.

ORTAK ARKADAŞLARI SAYESİNDE TANIŞTILAR

Ortak arkadaşları vasıtasıyla iletişime geçtiklerini aktaran Özaslan, "Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk." ifadelerine yer vermişti.

EVLİLİK YOLUNDA OLDUKLARI KONUŞULUYORDU

Birliktelikleriyle herkesi kıskandıran çiftin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Mutaf'tan beklenen teklif geldi.

DUYGU ÖZASLAN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özaslan, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen, 'I said yes' ifadesine de yer verdi.

TEKLİF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.

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Son Dakika Magazin Haberi... Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti
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