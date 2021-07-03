Son Dakika Magazin Haberi... Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti

ORTAK ARKADAŞLARI SAYESİNDE TANIŞTILAR

Ortak arkadaşları vasıtasıyla iletişime geçtiklerini aktaran Özaslan, "Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk." ifadelerine yer vermişti.