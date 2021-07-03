Tank Palet Fabrikası devletin ve öyle kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sakarya
Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası
'nı ziyaret etti. Buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra fabrika çalışanlarına hitap eden Erdoğan şunları söyledi:
Fabrika 1973'ten bu yana Silahlı Kuvvetler
'e hizmet veriyor. 4 yıl önce tesisi "Birinci Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü" adıyla Milli Savunma Bakanlığı
bünyesine aldık. 2019'da Milli Savunma Bakanlığı ve buna bağlı Asfat ile BMC arasında imzalanan protokolle fabrikada yeni bir dönem başlattık. BMC, sermayesinin tamamı devlete ait olan Asfat şirketinin işletmecisi konumunda.
Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'mızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma, Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığı'mıza bağlı Asfat'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri
'mizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmekte. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'mıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya "Katar
, Katar, Katar." Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın Türk ortağı Fuat Tosyalı
'nın firması, Türkiye'nin demir çelikte en önemli şirketlerinden. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yok.
Bize ne dediler? "Ne işiniz var Suriye'de? Ne işiniz var Libya'da? Ne işiniz var Karabağ'da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de?" Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Evet, biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz. Bunlar kimin, kim olduğunu hâlâ öğrenememişler. Ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'den doğalgaz sinyali geldi. Bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz.
ALTAY TANKINI 2023'TE ORDUMUZA TESLİM EDECEĞİZ
Arifiye'deki fabrikada "Fırtına obüsü", "Poyraz mühimmat aracı" tasarımı, üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülüyor. Tırtıllı araçlara ait palet ve askı donanımlarının tasarım, imalat ve yenilemesi konusundaki en önemli entegre tesis burası. Kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını tasarlayan bir atölye de var. Altay tankının üretimini de burada yapmayı planlıyoruz. Altay'ın inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız.
15 Kasım 2012'de burada 244. Fırtına obüsümüzün gövde kaynağını birlikte atmıştık. Bu fabrikamızda 2016'ya kadar 280 Fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin hizmetine verildi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni nesil Fırtına obüslerimizin üretimine başladık. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak yeni nesil Fırtına obüslerimizle, Altay tankımızla da karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız.
MİLLETİMİZ BU YALANCILARI 2023'TE SANDIĞA GÖMECEKTİR
Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Yani Bay Kemal'in işi gücü akşam yalan, sabah yalan. Katar'ın gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. İddianı ispat edemezsen namertsin. Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Tabii bunlarda yalan söylemek ve iftira atmak konusunda Allah korkusu da kuldan utanma da olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir. Kılıçdaroğlu "6 ay sonra seçim var" diyor. Sen 6 ayı daha çok konuşursun. Seçim tarihimiz Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamış.
ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
BAŞKAN Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan 157 eserin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek şunları söyledi:
Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin ve yanındakilerin gücü bunu engellemeye yetmez. İşte millet... Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor.
Sakarya'mıza 1000 yataklı bir şehir hastanesi de kazandırıyoruz. Bu hastanenin ihalesi tamamlandı. Ayrıca 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz. Sakarya'ya sadece hızlı treni getirmekle kalmadık, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk.
'KUKLAYI DA KUKLACIYI DA GÖRÜYORUZ'
BAŞKAN Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu:
Haziran ihracat rakamları, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Allah'ın izniyle bu gidişle yıl sonuna rekoru kıracağız. Güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.
Biz siyasette, başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz. 2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir. Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, tas üstüne taş koymaya devam edeceğiz.