Türkiye’den ABD’nin skandal raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı
'nın çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye
'ye yönelttiği suçlamaları reddetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu
'nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, birtakım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır. Türkiye'ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz. Türkiye, çocuk haklarının korunmasına ilişkin uluslararası düzenlemelere taraf olup, bu konudaki sicili tertemizdir. Suriye
ve Irak
'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD'nin, Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve ikiyüzlülüğün en çarpıcı örneğidir. Terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri
'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba
'nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabittir. Buna rağmen, raporda bu örgüte atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir."