Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz

SABAH'a konuşan, Rize'de yaşayan baba Mustafa Uzun, "FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Oğlum, hainlerin mermisiyle yaralanmıştı. O mermiyle 5 yıl yaşadı. Hainlerin öldüremediği oğlum, talihsiz bir kaza ile hayatını kaybetti.

O gece oğlumun söylediği, 'O hainlere fırsat vermeyeceğiz baba. Arkadaşlarım ile onların karşısında dimdik duruyoruz. Allah devletimizi korusun' sözlerini unutamıyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Üzerinden 5 yıl geçti ama bazı siyasiler FETÖ'ye sahip çıkmaya devam ediyor. Hâlâ akıllanmadılar. Yalanlarla ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Ne yaparsa yapsınlar vatan sevdalıları, onlara asla fırsat vermez" dedi.