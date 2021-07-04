Can yoldaşları birlikte şehit düştü

Cennet Yiğit
(23), Kübra Doğanay
(23) ve Gülşah Güler
(24)... Özel Harekât'ın üç kahraman kadını Ankara
'da FETÖ'cü hainlerin bombalı saldırısında birlikte şehit düştü. Kayserili Kübra Doğanay hemşerisi olan Cennet Yiğit ile çocukluk arkadaşıydı. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra ikisi de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim öğretmenliği bölümünü kazandı. Cennet ve Kübra'nın kader arkadaşları Gülşah'la yolları ise burada kesişti. Üçü de çok iyi arkadaştı. Son sınıftayken üçü de hayallerindeki meslek olan polislik için akademi sınavına girdiler. 15 Temmuz gecesi üç arkadaş aynı araçla Özel Harekât'a gitti. Mühimmat almak için içeriye giren gözü pek üç arkadaş, hainlerin attığı ikinci bomba ile şehit düştü.