SON DAKİKA | 4 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Son dakika haberleri: Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan hayatını kaybetti. Türkiye'de de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı bir takım önlemler alındı.
VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ TAM KAPANMA GETİRMİŞTİ
Özellikle nisan ayında artan vaka ve vefat sayılar yetkilileri yeni tedbirler almaya itmişti. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya gidildi.
VAKA SAYILARI HIZLA 10 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ
Tam kapanma kararı meyvelerini kısa sürede verdi ve 60 binlere kadar çıkan koronavirüs vaka sayıları kısa süre içerisinde kademeli olarak 10 binin altına kadar geriledi. Bu süreçte vefat sayısı da ciddi bir düşüş yaşadı.
TOPLUMDA HER 4 KİŞİDEN BİRİ AŞILANDI
Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşılama çalışmaları da yine bu süreç içerisinde artarak devam etti. Günlük ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, yaş sınırı da 18'e indirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen gün yaptığı açıklamada toplumda her 4 kişiden birinin aşılandığını aktardı. Aşılamadaki bu başarı eski normale dönüşü hızlandırsa da vatandaşlara dikkatli olmaları yönündeki uyarlar da devam ediyor. Dün vefat sayısı uzun bir zaman sonra 50'nin altına düşerken, Sağlık Bakanlığı 4 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de koronavirüs tablosunda güncel durum...
KORONAVİRÜS TABLOSU DEĞİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahettin Koca bugünün verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Koronavirüs tablosunun değiştiğini aktaran Bakan Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadesine yer verdi.
4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 4 Temmuz tarihinde 216 bin 252 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 4 bin 418, vefat sayısı ise 50 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi biten 4 bin 161 kişi ise iyileşti.
52 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI
Bugüne kadar Türkiye'de 1., 2. ve 3., doz olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 koronavirüs aşısı yapıldı. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 35 milyon 883 bin 598, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyon 659 bin 611 ve 3. doz aşı uygulanan kişi sayısı da 1 milyon 64 bin 526 oldu.
AŞIDA MUĞLA LİDER
Aşılama sırasında Muğla birinci sırada yer alırken, Muğla'yı sırasıyla; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir takip etti.
3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 3 Temmuz tarihinde 218 bin 924 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 4 bin 537, hasta sayısı 478 oldu. Ağır hasta sayısı ise 702 olarak kayıtlara geçti. Bugün 45 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplma vefat sayısı 49 bin 874'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 4 bin 913 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 5 milyon 310 bin 769'a çıktı. Bugüne kadar 61 milyon 455 bin 218 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı da 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi.
2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 223 bin 782 testte 4 bin 891 vaka, 461 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, toplam vefat sayısı 49 bin 829, toplam ağır hasta sayısı 697, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 305 bin 856 oldu.
1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 Temmuz tarihinde Türkiye'de 225 bin 537 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 288 olurken, hasta sayısı 462, ağır hasta sayısı ise 706 oldu. Bugün 42 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı yaklaşık olarak 10 ay sonra en düşük seviye olurken, toplam vefat sayısı 49 bin 774'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 219 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e çıktı. Bugüne kadar 61 milyon 12 bin 512 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a çıktı.
30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de dün 45 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 732'ye yükseldi. Toplamda 60 milyon 786 bin 975 adet test yapıldı. Dün yapılan 228 bin 163 testten 5 bin 496 yeni vaka sayısı, 522 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 425 bin 652, dün iyileşen 7 bin 191 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 294 bin 285'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 727 olduğu açıklandı.