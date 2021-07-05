AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: İBB’de kentsel dönüşümün reklamı, var bütçesi yok

"İBB'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN REKLAMI, VAR BÜTÇESİ YOK"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'de kentsel dönüşümün reklamı, var bütçesi yok. CHP'li İBB Başkanı, kentsel dönüşümün önemine dair yeni bir reklam filmi yayınladı, hizmet üreten İBB'yi, 2 yılda sadece reklam üreten bir belediyeye dönüştüren başkanın, kentsel dönüşüm çalışmalarını kısaca hatırlayalım" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı dört maddede İBB'nin kentsel dönüşüm çalışmalarında bütçeyi nasıl düşürdüğünü şöyle açıkladı: