İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümle ilgili bir reklam filmini sosyal medyadan yayınlayarak, "Kentsel dönüşümde hızlı ve güvenilir bir sayfa açtık. Yaşadığı binanın sayfamızdaki kriterlere sahip ve riskli olduğunu düşünen bütün vatandaşlarımızı başvuruda bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşümle ilgili bütçeyi düşürdüğüne dikkat çeken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "İBB'de kentsel dönüşümün reklamı, var bütçesi yok" diyerek veriler paylaştı.
"İBB'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN REKLAMI, VAR BÜTÇESİ YOK"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'de kentsel dönüşümün reklamı, var bütçesi yok. CHP'li İBB Başkanı, kentsel dönüşümün önemine dair yeni bir reklam filmi yayınladı, hizmet üreten İBB'yi, 2 yılda sadece reklam üreten bir belediyeye dönüştüren başkanın, kentsel dönüşüm çalışmalarını kısaca hatırlayalım" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı dört maddede İBB'nin kentsel dönüşüm çalışmalarında bütçeyi nasıl düşürdüğünü şöyle açıkladı:
"1 MİLYAR 019 MİLYONDAN 2020 YILI DEPREM BÜTÇESİ 347 MİLYON TL'YE DÜŞTÜ"
1-AK Parti döneminde 2019 yılı deprem bütçesi 1 milyar 019 milyon TL'ydi. CHP döneminde ise 2020 yılı deprem bütçesi 347 milyon TL'ye düştü. Yaklaşık yüzde 65 kesinti ile İBB bütçesinde en fazla kesinti deprem bütçesinde yapıldı.
"DEPREM BÜTÇESİNDEKİ KESİNTİ %75'E ULAŞARAK 257 MİLYON TL'YE DÜŞTÜ"
2-2021 yılında ise bütçe daha vahim bir hal aldı. Deprem bütçesindeki kesinti yüzde 75'e ulaşarak 257 milyon TL'ye düştü. Genel bütçe içerisinde deprem bütçesinin payı yüzde 5 iken, CHP döneminde yüzde 0,8'e geriledi.
"AK PARTİ DÖNEMİNE NAZARAN 6 KAT KÜÇÜLTTÜ"
3-Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan reklam filmlerini 6 kat artıran CHP'li İBB Başkanı, kentsel dönüşüm için ayrılan payı AK Parti dönemine nazaran 6 kat küçülttü. Seçim döneminde verdiği 'her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin yeni konut' sözünü ise çoktan unuttu.
"2 YILDA PROJELENDİRİP TAMAMLADIĞI 1 ADET KONUT DAHİ YOK"
4-2 yılda projelendirip tamamladığı 1 adet konut dahi bulunmayan İBB Başkanının, reklam ve tanıtım filmi üretmekten öteye geçmeyen 'hızlı ve güvenilir kentsel dönüşüm' söylemlerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.