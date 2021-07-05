ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılanıyor

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 15245

yevmiye numaralı cep takvimi bastırılması ve 15248 yevmiye numaralı belediye hizmetlerinin tanıtılması için kart bastırılması işlerinin her ikisinin de talep ve onay belgelerinin 10 Kasım 2014 tarihinde düzenlendiği ve işlerin niteliklerinin aynı olduğu ve her iki işin de Tuna Matbaacılık Şirketi tarafından doğrudan temin usulüyle verildiğine dikkat çekildi.

İddianamede; söz konusu işlerin toplam miktarının 40.000 ve 12.000 TL olmak üzere 52.000 TL olduğu ve eşik değerinin 2015 yılı için belirlenen

47.373 TL miktarının üzerinde kaldığı, açık ihaleye çıkılması gerekirken işin parçalara bölünerek doğrudan temin yoluna gidildiği ifade edildi.

MÜDAHİL OL YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda, "Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus, şeref sözü sizlerle beraber o davaya ben de müdahil olacağım" iddiasında bulunmuştu. Şimdi

herkes Yavaş'tan, ASKİ müdürünün davasında, vatandaş lehine müdahil olmasını bekliyor.