Bakan Koca’nın paylaştığı haritada önemli detay! İşte aşılamada dikkat çeken iki şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının ve aşı programının seyrininin yeni bir ekrandan edileceğini açıklamıştı. Buna göre; yeni koronavirüs haritasında il il aşılama oranları da yer alıyor.

TOPLAM DOZ MİKTARI DA TAKİP EDİLEBİLİYOR

Test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısının da yer aldığı tabloda, aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması ve 2. doz Türkiye ortalaması da görülebiliyor. 3. doz aşılamanın da başlamasıyla toplam doz miktarı da tablodan takip edilebiliyor.