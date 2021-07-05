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Giriş Tarihi: 5.7.2021 23:52 Son Güncelleme: 5.7.2021 23:53

Bakan Koca’nın paylaştığı haritada önemli detay! İşte aşılamada dikkat çeken iki şehir

Bakan Koca’nın paylaştığı haritada önemli detay! İşte aşılamada dikkat çeken iki şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük koronavirüs verilerini paylaştığı tabloda aşılama oranları da yer alıyor. Buna göre; haritada iki şehir ön plana çıktı. Yüzde 79,8 aşılama oranı ile Muğla ilk sırada yer alırken, yüzde 27.3 ile Siirt ise aşılama yüzdesinin en düşük olduğu şehir oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının ve aşı programının seyrininin yeni bir ekrandan edileceğini açıklamıştı. Buna göre; yeni koronavirüs haritasında il il aşılama oranları da yer alıyor.

TOPLAM DOZ MİKTARI DA TAKİP EDİLEBİLİYOR

Test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısının da yer aldığı tabloda, aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması ve 2. doz Türkiye ortalaması da görülebiliyor. 3. doz aşılamanın da başlamasıyla toplam doz miktarı da tablodan takip edilebiliyor.

AŞILAMADA İKİ ŞEHİR DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye genelinde il il aşılama rakamlarına bakılınca Muğla'nın aşı seferberliğinde ilk sırayı alması dikkat çekti. Muğla'da aşılama yüzdesi yüzde 79.8 olarak kayıtlara geçti. Aşılama yüzdesi en düşük olan şehir ise yüzde 27.3 ile Siirt oldu.

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Bakan Koca’nın paylaştığı haritada önemli detay! İşte aşılamada dikkat çeken iki şehir
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