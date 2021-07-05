CHP'li Burdur Belediyesi'nden Tunç Soyer'e tesis kıyağı: Vatandaş tepki gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve şehri ziyarette bulundu. Bu ziyareti esnasında Budur Belediye Başkanı Ali Orkun'un halka ait tesisi Tunç Soyer için kapattığı ortaya çıktı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Burdur'daki tesise girmek isteyen vatandaş Orkun'un talimatı üzerine halka tesisin kapatıldığını öğrenince bu anların görüntülerini çekerek CHP'li belediye başkanlarına tepkisini ortaya koydu.Videoda vatandaş bir görevliye "Düğün falan mı var?" diye sorarak neden belediye tesisinin kapatıldığını öğrenmeye çalıştı. Görevli soruya cevap vererek, CHP Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in emri olduğu için tesisin kapatıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in geleceği için kapatıldığını ifade etti. Vatandaş bunun üzerine "Onu ağırlamak için mi tesisi kapatıyormuş? Burası belediyenin tesisi değil mi? Halkın tesisini kendi keyfi için kapatıyor" diye tepki gösterdi.

"SOYER RAHATSIZ OLMASIN DİYE HALKA HİZMET DIŞI BIRAKILDI!"

Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından vatandaşın tesis önünde çektiği görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Alçayır, resmi Twitter hesabından, CHP'li Tunç Soyer için halka ait tesisi ''Özel bir organizasyon'' gerekçesiyle kapatan CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e soruyorum; Sazlı sözlü rakılı eğlencenizin Burdur'a maliyeti kaç lirayı buldu? Belediye tesisinde içkili hizmet sunan CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in özel talimatıyla; halka bir günlük kapanan tesis 500 kişiye hizmet verme imkânı bulunmasına rağmen, Soyer rahatsız olmasın diye halka hizmet dışı bırakıldı! Önce salda, sonra sal da!" yorumunu yaptı.