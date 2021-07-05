Kırklareli'nde lavanta hasadı

Kırklareli Valiliği himayesinde Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri kapsamında Demircihalil köyünde lavanta hasadı yapıldı.

Demircihalil köyünde bir lavanta tarlasında yerli ve milli makinalarla yapılan lavanta hasadına Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile lavanta üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, lavantanın tarım turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Bilgin, "Agro turizm dediğimiz tarıma dayalı turizmi teşvik eden çok önemli bir ürün lavanta. Lavanta bu işin sembolü, başlangıcı, bir ayağı. Lavantayla birlikte tıbbi aromatik bitkilerin son dönemde ilimizde yaygınlaştığını görüyoruz.

Lavantayı fide desteğinden satışına kadar her alanda en üst düzeyde destekleyip ilimize yeni bir alan açılmasını sağlamaya çalıştık. 1. Kırklareli Lavanta Günleri etkinliği bu manada bence çok önemli bir başlangıç.

Bundan sonra bu etkinlik sadece agro turizm değil, ilimizin sosyokültürel alanında ve tanımında, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinde çok ciddi bir ivme yaratarak ilimize katkı sağlayacak."dedi.





Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, tüm vatandaşları Kırklareli'ne davet ederek, "Lavanta tarlaları, denizi, güneşi, ormanları ve eşsiz doğası ile huzur şehri Kırklareli'ne yenilenmek ve enerji depolamak için herkesi bekliyoruz"dediler.





BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Ekinlikler kapsamında mor lavanta tarlasında görsel kurgu ve dekorlar da oluşturuldu. Vatandaşlar lavanta tarlalarında bol bol fotoğraf çektirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'da 2020 yılı itibarıyla 1600 dekarda tıbbi aromatik bitkilerin ekiminin yapıldığını vurguladı.

Müzik eşliğinde mor tarlalarda oynayan çocuklar ve gençler de, Kırklareli Valiliğine teşekkür etti. Lavantanın sakinleştirici özelliğini dile getiren Dilan Yaşar, herkesi Demircihalil köyünde bulunan lavanta tarlasına davet etti.