1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

1 Temmuz tarihinde Türkiye'de 225 bin 537 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 288 olurken, hasta sayısı 462, ağır hasta sayısı ise 706 oldu. Bugün 42 vatandaşımız daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı yaklaşık olarak 10 ay sonra en düşük seviye olurken, toplam vefat sayısı 49 bin 774'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 219 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e çıktı. Bugüne kadar 61 milyon 12 bin 512 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a çıktı.