Süreyya İlmen Paşa’nın torunu vefat etti

Süreyya İlmen Paşa'nın torunu Atıf Aksel Tuzla'da 91 yaşında vefat etti. 2 Temmuz'da vefat eden Aksel, Pazartesi günü Süreyya İlmen Paşa'nın Süreyya Hastanesi üst kısmındaki özel mülkündeki anne ve babasının da olduğu kabristanda toprağa verildi. Galatasaray Lisesi 1948 mezunu olan sinemacı ve tenisçi olan Aksel, saat 14.00'da düzenlenen cenaze töreninin ardından ebedi istiratgahına uğurlandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da Atıf Aksel'in vefatı sonrasında taziye mesajı yayımladı. Kılıç, "Maltepe'mize büyük değer katan Süreyya İlmen Paşa'nın torunu Atıf Aksel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.



SÜREYYA İLMEN PAŞA KİMDİR?



Süreyya İlmen, 2'inci Abdülhamid Han'ın 17 yıl seraskeri olan babası Rıza Paşa'nın görev yeri olan Karadağ'da, 1874 yılında doğdu. 1885'de Üsküdar Paşakapısı'ndaki askeri okula, 1889 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt oldu. Genç yaşta korgeneral oldu. Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nde görev yaptı. 1910 yılında Osmanlı Ordusu'nda ilk askeri cep takvimi çıkaran Süreyya Paşa, 1911 yılında orduda hava kuvvetlerinin kurulmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Yarbay rütbesinde günümüz Türk Hava Kuvvetleri'nin "Havacılık Komisyonu" başkanlığını yaptı. 31 Mart vakasından sonra İttihat ve Terakki orduda yönetime hakim olunca rütbesi korgenerallikten yarbaylığa düşürüldü. Enver Paşa döneminde atandığı Tümen Komutanlığı'ndan istifa ederek 1916'da Balat'ta "Süreyya Paşa Mensucat Fabrikası"nı kurarak ülkenin ilk sanayicilerinden oldu.



YARDIMSEVERİĞİ İLE ÖNE ÇIKTI



1923 yılında Ali Rıfat Çağatay'ın kurduğu Türk Musikisi Ocağı'nın başkanı, 1927'de ise milletvekilli oldu. Kadıköy'de Süreyya Operası daha sonra 1928 yılında Süreyya Opereti'ni kurdu. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. 'Halk temiz su içsin' diyerek Kayışdağı'ndan su getirtti. Sahibi olduğu yüzlerce dönüm arsayı hastane yapılması için bağışladı. Bugün ismi Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları hastanesi olarak bilinen hastanenin yapılmasını sağladı. Maltepe sahilinde patlıcan, kabak yetişen çiftliğini plaj yaptırarak Süreyya Plajı'nın oluşmasına katkı sundu.