Teknisyen ve mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı 2021

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belli olan memur zammı, bugün açıklandı. Buna göre teknisyen ve mühendis kadrolarının yeni maaşlarına yansıyacak zam miktarı da netleşti. En yüksek ve en düşük teknisyen ve mühendis maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞME FARKIYLA BİRLİKTE...

Açıklanan son dakika verilerine göre Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak.