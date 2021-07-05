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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:42

Teknisyen ve mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı 2021

Teknisyen ve mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı 2021

Emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Açıklanan 2021 zam oranlarına göre hangi meslek grubunun ne kadar maaş zammı alacağı da netleşti. Bu bağlamda kamu kadrolarında teknisyen ve mühendis olarak görev yapanların mevcut maaş tutarları üzerinden alacağı zam miktarı ve yeni maaş tutarı kesinleşti. Teknisyen ve mühendis maaşı 2021’de ne kadar oldu? İşte teknisyen ve mühendislerin zam miktarı ve zamlı maaş tutarı…

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belli olan memur zammı, bugün açıklandı. Buna göre teknisyen ve mühendis kadrolarının yeni maaşlarına yansıyacak zam miktarı da netleşti. En yüksek ve en düşük teknisyen ve mühendis maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞME FARKIYLA BİRLİKTE...

Açıklanan son dakika verilerine göre Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak.

TEKNİSYEN VE MÜHENDİS MAAŞLARI 2021

Kamu kadrolarında teknisyen olarak görev yapanlara 413 TL tutarında zam yapılacak. Böylelikle teknisyen maaşları 5038 TL'den 5312 TL'ye çıkacak.

Mühendis maaşlarında ise zam miktarı 436 TL. Bu miktar doğrultusunda mühendis maaşları 8001 TL'den 8437 TL'ye ulaştı.

YENİ ZAMLAR VE MAAŞLAR KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamı işçi, memur ve emeklilerinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Haziran ayı başında açıklanan beş aylık enflasyon oranının yüzde 6.39 arttığı dikkate alındığında memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geliyor. Aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

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Teknisyen ve mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı 2021
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