Türk SİHA'ları Fransa gündeminde

"FRANSA, İHA FİLOSUNU GENİŞLETMELİ"

Gazetedeki habere göre raporda, Fransa'nın İHA filosunu zorunlu olarak genişletmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının başarısına değinildi.

Türk İHA ve SİHA'larının geçen sene sadece Dağlık Karabağ'da değil, Suriye'nin kuzeyinde ve 2019'da Libya'daki çatışmalar sırasında da kullanıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ve Çin gibi Türkiye'nin de İHA'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığına dikkat çekildi.