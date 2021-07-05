Bu da oldu! Yalan habere ödül verdiler

Avrupa Birliği'nden destek alan ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı (BIRN) ile birlikte Araştırmacı gazetecilik alanında ödül veren Gazeteciler Cemiyeti, yalan habere verdiği ödülle dikkat çekti. Cumhuriyet Gazetesinin kent ve çevre muhabiri Hazal Ocak'ın geçtiğimiz yıl, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik "Boğaz'da kaçak var" ve "Bahçenin Kirası Ayda 258 lira" başlıklı yalan ve çarpıtma dolu haberleri cemiyet tarafından ödüllendirildi.





İFTİRA VE İFŞAYA ÖDÜL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Üsküdar'da evinin yakınında bulunan, atıl ve mezbele durumdaki boş alanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün herkese açık ihalesine girerek en yüksek bedel olan 258 liraya kiralamış, bakım ve onarımdan geçirdikten sonra çevre sakinlerinin kullanılacağı bir alan haline getirilmek için düzenleme yapıldığı açıklanmıştı. Alandaki düzenlemelerin kaçak olduğu iddiasıyla harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise alanda tutanak veya zabıt tutmadan söküm gerçekleştirmişti.

Bu durumu "Boğaz'da Kaçak Var" başlığıyla haberleştiren Hazal Ocak, Altun'un evinin fotoğraflarını ve açık adresini de servis etmişti.





DAVA SÜRÜYOR

Söz konusu haber ile ilgili İletişim Başkanı Altun ve Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yaparak herhangi bir kaçak yapılaşmanın söz konusu olmadığı ve ihalenin usulüne uygun gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Haberlere erişim engeli getirilmiş ve ilgililer hakkında şikâyetçi olunmuştu. Haberi hazırlayan Hazal Ocak'ın yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı.

Mahkemece erişim engeli konulan yalan haberlere yönelik açılan davalar sürerken Gazeteciler Cemiyeti'nin yalan haberi ödüllendirmesi dikkat çekti.

Yalan haberini savunmayı sürdüren Cumhuriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da bu şaibeli ödülü köşesine taşıyarak Ocak'ı tebrik etti.