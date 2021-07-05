Yasin Şamlı, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı seçildi

İSTANBUL
2 No'lu Baro'nun 1. Olağan Genel Kurulu dün Fatih Mimar Sinan Stadı
'nda gerçekleştirildi. Seçimde 791 oy alan Yasin Şamlı
, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı'na seçildi. Adaylardan Gönül Yıldız
519, Murat Güneş ise 33 oy aldı. AK Part i İstanbul Milletvekili, avukat Serap Yaşar
, "İstanbul Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşımız Yasin Şamlı'yı ve yönetimdeki tüm meslektaşlarımı kutluyorum" dedi. AK Parti
İstanbul Milletvekili, avukat Belma Satır da "Sayın Yasin Şamlı ve ekibini tebrik ederim" diye konuştu.