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Haberler Gündem Haberleri Yasin Şamlı, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı seçildi
Giriş Tarihi: 5.7.2021

Yasin Şamlı, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı seçildi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Yasin Şamlı, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı seçildi
İSTANBUL 2 No'lu Baro'nun 1. Olağan Genel Kurulu dün Fatih Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirildi. Seçimde 791 oy alan Yasin Şamlı, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanlığı'na seçildi. Adaylardan Gönül Yıldız 519, Murat Güneş ise 33 oy aldı. AK Part i İstanbul Milletvekili, avukat Serap Yaşar, "İstanbul Hukuk Fakültesi'nden sınıf arkadaşımız Yasin Şamlı'yı ve yönetimdeki tüm meslektaşlarımı kutluyorum" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili, avukat Belma Satır da "Sayın Yasin Şamlı ve ekibini tebrik ederim" diye konuştu.
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Yasin Şamlı, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı seçildi
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