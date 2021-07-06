Haine verilen ağır müebbet onandı

Diyarbakır Lice
'de AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Orhan Mercan'ı kara çarşaf giyerek şehit eden PKK'lı terörist Kemal Polat'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bölge İstinaf Mahkemesi
Terör Ceza Dairesi'nce oybirliğiyle onandı. 4 çocuk babası Orhan Mercan, 1 Temmuz 2017'de evine giderken sokak ortasında kadın kılığına giren terörist Kemal Polat tarafından şehit edilmişti. Teröristi teşhis eden gizli tanık ifadelerinin, evinde ele geçen kadın kıyafetleriyle bire bir uyumlu olduğuna vurgu yapan mahkeme, Polat'ın suikastı annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerini giyinerek gerçekleştirdiğini belirlemişti. Öte yandan Erzurum
Karayazı'da Kobani eylemlerini yönettiği, AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük ile Erciş Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şefik Doğu'yu öldürdüğü iddia edilen, arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Şevger' kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış
, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 69 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.