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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Haine verilen ağır müebbet onandı

Özgür CEBE Özgür CEBE
Haine verilen ağır müebbet onandı
Diyarbakır Lice'de AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Orhan Mercan'ı kara çarşaf giyerek şehit eden PKK'lı terörist Kemal Polat'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesi'nce oybirliğiyle onandı. 4 çocuk babası Orhan Mercan, 1 Temmuz 2017'de evine giderken sokak ortasında kadın kılığına giren terörist Kemal Polat tarafından şehit edilmişti. Teröristi teşhis eden gizli tanık ifadelerinin, evinde ele geçen kadın kıyafetleriyle bire bir uyumlu olduğuna vurgu yapan mahkeme, Polat'ın suikastı annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerini giyinerek gerçekleştirdiğini belirlemişti. Öte yandan Erzurum Karayazı'da Kobani eylemlerini yönettiği, AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük ile Erciş Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şefik Doğu'yu öldürdüğü iddia edilen, arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Şevger' kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 69 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haine verilen ağır müebbet onandı
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