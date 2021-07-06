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Giriş Tarihi: 6.7.2021 23:01

Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na makam aracı ve özel jet tepkisi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na makam aracı ve özel jet tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Makam aracı saltanatına son vereceğim” ifadeleri sonrasında üçüncü makam aracını TBMM’den talep etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise bu başvuru dilekçesini sosyal medyadan paylaşarak, “Yayınlanan yeni tasarruf genelgesini eleştiren ve bunun üzerinden AK Parti seçmenine günahkâr diyen Kılıçdaroğlu, TBMM'den yeni bir makam aracı daha talep etmekten ve özel jetle gezmekten de geri durmuyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir şeyde en ufak bir samimiyet bulunmuyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen yıl 2 milyon değerinde olduğu belirtilen bir makam aracı tahsis edilmişti. İki makam aracı bulunan Kılıçdaroğlu için bu yıl ise 9 Mart 2021 tarihinde yeni makam aracı talebinde bulunulmuştu.

ÜÇÜNCÜ MAKAM ARACINA BAŞVURULMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, 9 Mart 2021 tarihinde yeni makam aracı talebi için TBMM Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunmuş, başvuru dilekçesinde, "237 Sayılı Taşıt Kanunu uyarınca Grup Başkanımıza araç tahsis edilmesini arz ederim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun "Makam aracı saltanatına son vereceğim" ifadeleri sonrasında lüks makam aracı talep etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

DAĞ: "TBMM'DEN YENİ BİR MAKAM ARACI DAHA TALEP ETMEKTEN VE ÖZEL JETLE GEZMEKTEN DE GERİ DURMUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üçüncü makam aracı başvurusu dilekçesini sosyal medyadan paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Dağ, resmi Twitter hesabından, "Yayınlanan yeni tasarruf genelgesini eleştiren ve bunun üzerinden AK Parti seçmenine günahkâr diyen Kılıçdaroğlu, TBMM'den yeni bir makam aracı daha talep etmekten ve özel jetle gezmekten de geri durmuyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir şeyde en ufak bir samimiyet bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na makam aracı ve özel jet tepkisi
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