Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na makam aracı ve özel jet tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen yıl 2 milyon değerinde olduğu belirtilen bir makam aracı tahsis edilmişti. İki makam aracı bulunan Kılıçdaroğlu için bu yıl ise 9 Mart 2021 tarihinde yeni makam aracı talebinde bulunulmuştu.

ÜÇÜNCÜ MAKAM ARACINA BAŞVURULMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, 9 Mart 2021 tarihinde yeni makam aracı talebi için TBMM Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunmuş, başvuru dilekçesinde, "237 Sayılı Taşıt Kanunu uyarınca Grup Başkanımıza araç tahsis edilmesini arz ederim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun "Makam aracı saltanatına son vereceğim" ifadeleri sonrasında lüks makam aracı talep etmesi tepkiyle karşılanmıştı.