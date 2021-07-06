Havva teyze’nin patikleri mehmetçiği ısıtacak

6 kız çocuğu annesi Havva Eseroğlu, çocuklarına ve çevresine sık sık patik örüyordu. Özellikle pandemi döneminde evden çıkamayan Eseroğlu, ördüğü patikleri Doğuda görev yapan askerlere göndermeyi düşündü. Havva teyzenin kızı Emine Eseroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mail gönderip, projeden bahsetti. Askeriyeden de olumlu dönüş gelmesi üzerine Havva Eseroğlu'nun 1 yıla yakın bir zamanda ördüğü 85 adet patiği, evlerine gelen askeri yetkililere teslim etti. Teslim alınan patikler Ağrı Doğubeyazıt'taki Mehmetçiklerimize ulaştırıldı. Patikleri teslim alan askerler, Havva nineye Türk Bayrağı tablosu hediye ederek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in teşekkürlerini iletti. Mehmetçikler bu kış Havva teyzenin ördüğü patiklerle ayaklarını ısıtacak.

"HEPSİ BENİM ÇOCUĞUM"

Patikleri örerken 62 yıllık hayat arkadaşı Mustafa Eseroğlu'nun da kendisine yardımcı olduğunu anlatan Havva Eseroğlu, "Geçen sene pandemi başlayınca bir yere çıkamadık. Eşim Mustafa Eseroğlu ile karar verdik ve başladık. Eşim ip sardı ben ördüm. Tüm kış boyunca ördük. Askerler geldi ve ördüğüm 85 adet patiği teslim aldılar. Hem kadın hem de erkek askerlerimize ördüm. İnşallah onların dualarını alacağız. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Benim 6 kızım var. Oğlum yok. Mehmetçiklerin hepsi benim çocuğum" dedi.

Kolunun yorulduğunu ancak örgü örmeye devam edeceğini belirten Havva Eseroğlu, "Onlar sayesinde bizler burada rahatça uyuyoruz. İnşallah güle güle giyecekler. Onların bir saat bile ayaklarının üşümemesi benim için büyük mutluluk olur. İnşallah polislerimize de öreceğim" diye konuştu.