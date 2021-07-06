O çizimler Elmalı davasına ait değil

Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Antalya
'nın Elmalı
ilçesindeki çocuklara istismar iddialarıyla ilgili dezenformasyon metodunun da işlediğini belirterek, "Çizimler bu dosyaya ait değil" dedi. TRT Haber
'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Elmalı davasına ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Yanık, özetle şunları söyledi: "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil. Bizim arkadaşlarımız bir yılda 6 ayrı rapor düzenlemişler. 6 kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor. Biz konuyu birebir ve içeriden takip ediyoruz zaten. Davanın kendi delil bütünlüğü içerisinde de takip ediyoruz. Birtakım dezenformasyonlar var onlara dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değildir, bunlar adaleti sabote eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini de kontrol etmesini rica ediyorum."