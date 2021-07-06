Oğlum hasta yatağından kalkarak darbecilere ‘DUR’ dedi

Mutlu Can Kılıç
(17) darbe gecesine kadar bir restoranda garsondu ve uzaktan eğitim görüyordu. Darbe girişiminde vatanı savunurken hayata veda etti. Şehit annesi Yıldız Kılıç
, mahkeme salonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne bomba bırakan darbeci pilota "Müslim Macit
kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" diye seslenmişti. Oğlunun şehit olmadan bir ay öncesinde şehit olacağını söyleyerek gün saydığını söyleyen acılı anne "Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu, isteği gerçekleşti. Başımı yastığa koyduğumda ilk aklıma oğlum geliyor.
Oğlum o gece işten çıkarak eve geldi ve çok hastaydı. 'Anne sıcak bir şeyler hazırla da çok kötüyüm yatacağım' dedi, yemeğini yedikten sonra yatağına gidip yattı. Darbe girişimini öğrendiğimizde eşim hemen TBMM
önüne gitti. Oğlum da saat 00.02 sıralarında F-16 sesleriyle uyandı. Geldi yanımıza oturdu 'Babam belki şehit olacak, beni de neden çağırmadı' dedi. İkna etmeye çalıştım ama hemen dışarıya fırladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'nın bıraktığı bomba ile şehit olduğunu öğrendik" dedi. Şehit babası Bilal Kılıç
ise 'Mutfakta 4 sandalyemiz var, bir tanesi hep boş. Biz şeref, namus ve vatan için yaşıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile gözlerim açıldı. Cumhurbaşkanımız giderse hainler tekrar dışarı çıkar mı diye korkuyoruz" dedi.