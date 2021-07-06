FETÖ'den PKK taktiği: Örgüte 'çanak' tuttular

Türkiye'deki televizyon ve radyoları kapatılınca propaganda yapma imkanı bulamayan FETÖ; algı operasyonu için yönünü Çanakkale'ye çevirdi. Almanya'da otomobil programları yapan Mobility Channel adında bir kanal satın alan örgüt, yaptığı yayınlarla propagandasını sürdürürken kanalın yöneticiliğini ise Çanakkale'de örgüte bağlılığını gösteren eski tutukluların yaptığı ortaya çıktı. Kanal yöneticilerinin gizli bir şekilde anten tamircileriyle anlaştığı, örgüt üyelerinin evlerine çanak anten taktırıp paralarını ödedikleri belirlendi.
İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER
2014 yılında Alman kanalını satın alan FETÖ, ilk önce kanalın Mobility Channel olan ismini Merih Channel (MC) olarak değiştirerek Türksat üzerinden yayın yapmaya başladı. 2015 yılında örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından örgüt, kanalı daha aktif hale getirmek için yönünü Almanya'ya çevirdi. Kanalı yeniden canlandırmak ve örgüte ait mesajları iletmek için Eutelsat firmasıyla el sıkışan FETÖ, Hotbird uydusundan yayına başlayarak kanalı örgütün sesi haline dönüştürdü.
TEMSİLCİLİK ÇANAKKALE'DE ÇIKTI
24 saat yayın yapan kanalın yayın merkezi Almanya'nın Hessen eyaleti görülürken, örgütün Türkiye temsilciğinin ise Çanakkale'de olduğu ortaya çıktı. Daha çok terör örgütüyle bağlantılı olduğu için kapatılan Samanyolu TV'nin dizilerine ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in konuşmalarına yer verilen kanal da temsilcilerin örgüte bağlılığını gösteren mahrem imamlardan ve daha önce terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan cezaevinden yatıp çıkan üyelerden seçildiği belirlendi.
ESKİ TUTUKLULAR
Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda sadece örgüte ait bir derginin reklamı yayınlanırken, kanalın Türkiye ayağındaki temsilcilerinin ise Çanakkale'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan bir derneğin tutuklanarak cezaevine konan ve bir süre sonra cezaevinden çıkan yönetim kurulu üyelerinden oluştuğu tespit edildi.
ÖDEMELER TEMSİLCİLERDEN
Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunurken, temsilcilerin örgütten kopuşların yaşanmaması ise örgüt üyelerinin evlerine anten tamircilerini göndererek çanak anten taktırdığı ücretinin ise temsilciler tarafından ödendiği belirlendi.
PKK TAKTİĞİ
Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, akla uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yapan bölücü terör örgütü PKK'yı anımsatıyor.
Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor.