FETÖ'den PKK taktiği: Örgüte 'çanak' tuttular

Türkiye'deki televizyon ve radyoları kapatılınca propaganda yapma imkanı bulamayan FETÖ; algı operasyonu için yönünü Çanakkale'ye çevirdi. Almanya'da otomobil programları yapan Mobility Channel adında bir kanal satın alan örgüt, yaptığı yayınlarla propagandasını sürdürürken kanalın yöneticiliğini ise Çanakkale'de örgüte bağlılığını gösteren eski tutukluların yaptığı ortaya çıktı. Kanal yöneticilerinin gizli bir şekilde anten tamircileriyle anlaştığı, örgüt üyelerinin evlerine çanak anten taktırıp paralarını ödedikleri belirlendi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİLER

2014 yılında Alman kanalını satın alan FETÖ, ilk önce kanalın Mobility Channel olan ismini Merih Channel (MC) olarak değiştirerek Türksat üzerinden yayın yapmaya başladı. 2015 yılında örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından örgüt, kanalı daha aktif hale getirmek için yönünü Almanya'ya çevirdi. Kanalı yeniden canlandırmak ve örgüte ait mesajları iletmek için Eutelsat firmasıyla el sıkışan FETÖ, Hotbird uydusundan yayına başlayarak kanalı örgütün sesi haline dönüştürdü.