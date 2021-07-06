Sel bölgesinde yaralar sarılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Sakarya
'nın Kocaali ilçesinde önceki gün meydana gelen selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yavuz, beraberinde AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu
ve Çiğdem Erdoğan Atabek
, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ile Demiraçma ve Alandere mahallelerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Esnafa ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yavuz, bölgede hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi. Ekiplerin yoğun gayretle temizlik çalışmasını sürdürdüğünü, evlerin çamur dolduğunu belirten Yavuz, "Hayvanlar yer yer telef olmuş, yer yer zor şartlarda kurtarılmış ama Allah'a hamdolsun insan kaybı söz konusu değil. Mala ve hayvana gelen bir zarar var ama devletimizin bütün imkanları burada" dedi.