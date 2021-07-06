Marmara Bölgesi'ndeki hava hareketliliği nedeniyle Meteoroloji Marmara'da yaşayanları dolu, sel ve su baskınına karşı uyardı. Özellikle giriş kat ve dükkanların olumsuz etkilendiği şiddetli yağışlar için vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı. Ayrıca meteoroloji uzmanları İstanbul ve çevre illeri "süper hücre yağışı" konusunda uyardı. Uyarılar üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar bu hava olayı hakkında süper hücre yağışı nedir, neden olur; süper hücre fırtınası nasıl oluşur ve oraj ne demek gibi sorulara yanıt arıyor.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Hava olaylarına ilgili kişiler, süper hücre yağışı nedir, neden olur sorusuna cevap arıyor. İngilizce supercell olarak adlandırılan bu durum, atmosferin yüksek seviyelerinde meydana gelen kuvetli bir oraj biçimi olarak tanımlanır. Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olarak tasnif edilen süper hücre, aslında en seyrek görülen fırtına şeklidir. Yüksek nem oranı, havadaki yoğun kararsızlık ve bir tetikleyici gerekir.

ORAJ NE DEMEK?

Oraj halk arasında gök gürültülü fırtına olarak bilinen hava olayıdır. Genelde şimşek, gök gürültüsü ve yağmur ile şekillenen bu hava olayı, kümölonimbüs bulutları sebebiyle gerçekleşir. Bazen kar ya da dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak adlandırılır. Şiddetli orajların görüldüğü durumlar süper hücre olarak adlandırılır.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NASIL OLUŞUR?

Atmosferin üst seviyelerinde, rüzgar yön değişiminin şiddetine bağlı olarak aşırı termodinamik kararsızlık meydana gelir. Bu durumdan dolayı dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde supercell ya da süper hücre adı verilen olay meydana gelir. Yüksek nem oranı, yoğun kararsızlık ve tetikleyicinin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bu tetikleyici hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe ya da dağ olabilir. Yeryüzü ile temastaki havanın sıcaklığı, kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması da buna sebep olabilecek durumlar arasında gösterilir.