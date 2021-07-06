Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. 4 farklı şehre kazandırılan 5 eserin hizmete alındığı açılışta konuşan Erdoğan şunları söyledi:
Bugün ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli kullanma gayretindeyiz. Tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımız giderek azalıyor. Suyu açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız. Bundan sonraki süreçte kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız.
Kişi başına içme suyu
ihtiyacı günden güne artıyor. Dünyada 2025'e kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Hükümet olarak son 19 yılda pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. 81 il için içme suyu eylem planı hazırladık. Bu eylem planıyla şehirlerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071'e kadar içme suyu ihtiyacını planladık. Belediyelerimizin su kayıp-kaçak oranının şu anki yüzde 38'lerden yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor.
Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, bin 457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak, adeta destan yazdık. Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Son 19 yılda 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Su depolama kapasitemizi 177.2 milyar metreküpe yükselttik. Denizin içinden Kıbrıs
'a içme suyu götürdük. HES projelerinde kamu-özel sektör işbirliği sayesinde devletin sırtından 60 milyar dolar
yatırım yükünü kaldırdık. 44 milyar kilovatsaat elektrik üretimini 108 milyar kilovatsaate çıkardık. 26 yeraltı barajı inşa ettik, 2023'e kadar 150'ye yükselteceğiz. Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için tedbir alıyoruz. Hedeflere daha hızlı ulaşmak ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir Su Kanunu
hazırlıyoruz. Su medeniyettir, su hayattır.
ANKARA'NIN SU İHTİYACI 2050'YE KADAR KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm tesislerin toplam yatırım tutarının 1 milyar 470 milyon lira olduğunu belirterek, "Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi
. 1.2 milyar liralık yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta. Şehrimizin 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacını gideriyoruz. Projeden şu ana kadar Ankara
'ya verilen toplam su miktarı toplam 312 milyon metreküp, maddi karşılığı 1 milyar lira. Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi hâlihazırda Gerede sistemi ile su kullanıyor" dedi. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Gerede Sistemi'nden başkente yıllık ortalama 226 milyon metreküp ilave su temin edileceğini belirterek, "2050'de 100 milyonun üzerine çıkması beklenen nüfusumuzu doyurmak için gıda üretimimizi bugünküne göre yüzde 60 artırmak gerekiyor. Bunun için de yüzde 15 daha fazla su kullanmak zorundayız" diye konuştu.