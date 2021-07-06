"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil

"BU İŞLERİ YAPACAK ZEKAYA SAHİP BİRİSİ DEĞİL"

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın'ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa'da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz" ifadelerini kullandı.