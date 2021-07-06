Tosuncuk (Mehmet Aydın) ile ilgili yeni detay: Bir vukuatı daha ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın ise bu evde sadece bir kez kalabildiği öğrenildi. Dört bir tarafı güvenlik kameralarıyla çevrili evin yıkımı için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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