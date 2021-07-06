Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 10 bin sayacı, 24

Haziran 2020 tarihinde yapılan ihale gereği satın aldıklarını ve 2 milyon 90 bin TL ödediklerini açıkladı.

TEK FARK LORA AMA KULLANILMIYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün sayaçlardaki tek farkın 'Lora' yani uzaktan okuma özelliği olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir'in 'Lora' sistemi kullanma zorunluluğu koymasının, rakip firmaların ihalelere girmesine engelleme amaçlı olduğu iddia ediliyor. Ancak satın alınan Lora sistemi için lisans alınmadığı için Ankara'da hiç kullanılmadı, sayaçlar GPRS sistemiyle okunuyor.

Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.

25 MİLYONLUK KAZIK

SABAH'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 380,4 TL'den sayaç aldığına ilişkin "Su sayacından 25 milyonliralık kazık" başlıklı haberi kamuoyunda geniş

yankı buldu.