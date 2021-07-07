15 Temmuz’un kadın kahramanları sizi asla unutmayacağız

15 Temmuz
'da FETÖ'nün alçak darbe girişimine karşı dimdik durarak sokağa çıkanlara arasında kadınlarımız da vardı. Günümüzün Nene Hatun'larından 11'i vatan için şehit düştü. Ayşe Aykaç, Cennet Yiğit
, Demet Sezen
, Gülşah Güler
, Kübra Doğanay
, Sevda Güngör
, Seher Yaşar
, Sevgi Yeşilyurt
, Türkan Türkmen Tekin
, Yıldız Gürsoy
ve Zeynep Sağır
.... Türkiye vatan için canınızı siper etmenizi unutmadı, unutmayacak... SABAH kadın kahramanın hikâyelerini derledi, şehit aileleriyle görüştü.
KİMİ NİŞANINI YARIDA BIRAKTI, KİMİ AYAKKABISINI GİYMEDEN SOKAĞA ÇIKTI
CENNET Yiğit (23) 10 aylık çiçeği burnunda polisti. 1 ay sonra nişanlanacaktı. Can yoldaşı Kübra Doğanay (23) ve Gülşah Güler'le (24) birlikte Ankara Gölbaşı
Özel Harekat'ta şehit düştü. Polis olduktan sonra anneliğe hazırlanan özel harekat polisi Sevda Güngör (26) de o kanlı gecede muradına eremeden şehit oldu. Özel harekatın tecrübelilerinden Zeynep Sağır (38) eşi Oktay Sağır
'la birlikte yine Gölbaşı'ndaki saldırıda şehadete yürüdü. Komiser yardımcısı Seher Yaşar da darbeyi öğrenince nişan törenini yarıda bırakıp gitti. Ankara Gölbaşı'nda darbecilerin bombasıyla şehit oldu. Sevgi Yeşilyurt darbe gecesi sokağa çıkın çağrısından sonra ayakkabılarını dahi yolda koşarken giyerek Köprü'ye koştu. Köprüyü kapatan askerlerin karşısına dikilen Sevgi anne açılan ateşle şehit oldu.
'ÇOCUKLARIM ANNESİZ YAŞAYABİLİR AMA ASLA VATANSIZ KALAMAZ'
TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN:
3 çocuk annesiydi, 43 yaşındaydı. Darbecilerin tankı altında kaldı. "Eşim kollarımda şehit oldu" diyen Ramazan Tekin
, " Eşimi çıkardığımda kafatası parçalanmıştı. Hastaneye kaldırdık ama şehitlik nasip oldu. Onsuz geçen 5 yıldır yüreğimiz yanıyor ama gururu anlatılmaz. Evlatlarıma hem annelik hem babalık yaptım. Çocuklarım annesiz babasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz. Allah bir daha o günleri yaşatmasın, vatanımız sağ olsun. 15 Temmuz da kulaklarımıza küpe olsun, asla unutulmasın" diye konuştu.
'500 YIL GEÇSE ACIMIZ DİNMEZ'
DEMET SEZEN:
O gece akşam 9'a kadar nöbetçiydi. Nöbetini bitirip evine 3 yaşındaki oğlunun yanına döndü ama kalkışmayı duyunca tekrar Gölbaşı Özel Harekâta gitti. Hainlerin bombası onu oğlundan ayırdı. "Evladımı ellerimle toprağa verdim" diyen anne Zeynep Köşker, "Bu acının tarifi yok, ciğerim 5 yıldır yangın yeri. Değil 5 yıl 500 yıl da geçse evlat acısı dinmiyor. Allah o hainlerin de yüreğini yaksın gün yüzü göremesinler" dedi.
'KEŞKE ONUN YERİNE BEN ŞEHİT OLSAYDIM'
AYŞE AYKAÇ:
44 yaşında, 4 çocuk annesiydi. Çevresindekilere 'Şehitlik keşke bize de nasip olsa' diyordu. 15 Temmuz gecesi eşiyle birlikte gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde tanktan açılan ateşle şehit düştü. "Keşke onun yerine ben şehit olsaydım" diyen şehidin eşi Mustafa Aykaç, "26 yıllık hayat arkadaşım kollarımın arasında şehit oldu. Allah bu mertebeyi herkese nasip etmiyor. Gururu güzel ama acısını yaşayan biliyor. Yokluğu her geçen gün hissediliyor. Ayşe'siz 5 yıl bize zehir oldu. Eylül ayında oğlum evlenecek, içimiz buruk. Evladım sevinemiyor bile, annesizliğin acısı onlar için de zor" diye konuştu.
'KIZIM HELALLİK ALDI, GİTTİ'
YILDIZ GÜRSOY:
42 yaşında ve 1 çocuk annesiydi. Genelkurmay Başkanlığı önünde halkın üzerine atılan bombadan çıkan şarapnel parçası kafasını parçaladı. 6 gün sonra şehit düştü. Annesi Fatma Gürsoy "Kınalı kuzum o gece şehit olacağını anladı. Evden helallik alıp çıktı. Evlat acısı çok zor, bunu ancak yaşayan bilir ama tek tesellimiz şehit olması" dedi.