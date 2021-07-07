Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Temmuz koronavirüs tablosu bilgileri merak konusu oluyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyerek Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesine erişmek isteyenler "7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 7 Temmuz koronavirüs tablosu aracılığıyla bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 7 Temmuz koronavirüs tablosu verileri henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları paylaşıldığında burada olacak.
VAKA SAYISI: 5 bin 299
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 446
VAKA SAYISI: 4 bin 678
VEFAT SAYISI: 35
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 735
VAKA SAYISI: 4 bin 418
VEFAT SAYISI: 50
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 161
VAKA SAYISI: 4 bin 537
VEFAT SAYISI: 45
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 913
VAKA SAYISI: 4 bin 891
VEFAT SAYISI: 55
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 352