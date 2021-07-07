15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı
'na yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, İzmir
'de özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor. Şehit Dursun Acar için memleketi Artvin
'de şehitlik yapıldı. İzmir'de yaşayan şehit eşi Özgül Acar, darbe girişiminin 5'inci yılına girerken, eşinin Artvin'deki kabrini ziyareti öncesi SABAH'a duygularını anlattı:
5 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Elif ilkokul ikinci sınıfı bitirdi ve yavaş yavaş bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Kızım 'Babamın bahçesine gidelim anne' diyor. Babasının toprağın altında olduğunu anlattım. Kızıma vatan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Şehitlik mertebesinin yüceliğini biliyor. Babası gibi ülkesini seven ve canını feda edebilecek bir çocuk olarak yetişsin. Eğer babası gibi özel harekat polisi olmak isterse en büyük destekçisi olurum. Polis üniformasıyla Türk bayrağını taşımasını isterim. Bu beni gururlandırır.