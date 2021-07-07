Gara Dağı’ndaki elebaşına 32 yıl hapis

Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinin Kasan mezrasındaki SİHA destekli bir operasyonda teslim olan ve 1 milyon lira ödüllü Turuncu kategoride aranan "Xebat Rodi" kod adlı terörist Tarık Kar'ın, Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki yargılamasına devam edildi. Aynı grupta yer alan ve farklı tarihlerde teslim olan 7 terörist, teşhis ettikleri Kar hakkında, "PKK
'nın istihbarat yapılanması olan NLP sorumlusu ve Diyarbakır bölgesinin cephane sorumlusuydu. Farklı bölgelerde silah ve mühimmat ihtiyacı olduğunda bize gönderirdi. İstihbarat biriminin yanı sıra örgütün şehir merkezlerindeki eylemlerini organize eden YPS'nin de başındaki isimlerden biridir. Lice kırsalına gelmeden önce de Kuzey Irak
'taki Gara Dağı
'nda Tabur Komutanı olarak uzun yıllar faaliyet yürüttü" diye ifade verdi.
SİVİL GİBİ DAVRANDI
Teröristi yakalayan jandarma görevlileri de "15 kez 'Teslim ol' çağrısı yaptık. Öldürüleceğini anlayınca teslim oldu. Üzerinde sivil kıyafetler vardı. Kendini önce sivil vatandaş gibi tanıttı. Elimizde dağda çekilmiş fotoğrafları olduğu için hemen tanıdık. Fotoğrafları gösterdiğimizde, 'tanımıyorum' diye cevap verdi" dedi. Mahkeme heyeti, bölge sorumlusu düzeyinde 15 yıldan beri dağ kadrosunda olan Tarık Kar'ın öldürüleceğini anlayınca sıcak çatışma anında teslim olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine karşı tespit edilen herhangi bir eylemi olmadığından, 'Terör örgütü üyesi olmak, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçlarından 32 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kar, rehin tutulan 13 asker ve polisimizin vahşice katledildiği Gara Dağı'nda sözde Tabur Komutanlığı yapmıştı.