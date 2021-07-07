Tosuncuk gibi bedel ödesin

Giriş Tarihi: 7.7.2021

BAHÇELİ: Fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir açmazda, tam bir çıkmazda. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin, mağduriyet pozlarını bıraksın