Tosuncuk gibi bedel ödesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, paylaştığı bir videoda "Beni hapse atmak istiyorlar" diye yakındığını belirterek, "Suç teşkil eden fiillerinden dolayı hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir açmazda, tam bir çıkmazdadır. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin, mağduriyet pozlarını bıraksın" dedi. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:
ZOR DURUMA SOKUYORLAR
İstanbul Sözleşmesi
'nin çarpıtılması, İstanbul Kanalı
'nı hedef alan bayağı saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi okuyacakları ile ilgili yalan dozu yüksek kara kampanyalar Türkiye
'yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır. Kılıçdaroğlu Tank-Palet Fabrikası'nı sattılar yalanını söylüyor, yardımcısı Öztrak daha geçen hafta basının karşısına çıkıp "Ne satması, biz satmaktan hiç bahsetmedik" diyebiliyor. Hadi kuldan utanmıyorsunuz, Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?
TAM BİR AÇMAZDADIR
Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda "Beni hapse atmak istiyorlar" diye yakınıyor. Oysaki hakkında düzenlenip TBMM
'ye gönderilen fezlekelerin detaylarından bahsetmiyor, buna hiç cesaret edemiyor. Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, diğer yanda konusu suç teşkil eden fiillerinden dolayı hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir açmazda, tam bir çıkmazdadır. Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP
'ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz. Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da, hangi sözlerinin, hangi eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Gazi Meclis
; suçun barınağı, suçluların sığınağı, kanun kaçaklarının meskeni ve mekânı olamaz. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bulunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum.
ÖZÜR DİLEMELİDİR
İP Başkanı, bizim ve AK Parti
'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan, HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, 31 Mart seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanı'nın "toptan Kürtlere terörist" dediğini iddia eden bu devşirme siyasetçi, halkı kin ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir. İP Başkanı, Kürt kardeşlerimizden özür dilemelidir Bu küstah ve hayâsız üslup Türkiye düşmanlarını sevindirmiş, havalara uçurmuştur. Kürt'ten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz.
KİM DEMİŞ SOYLU YALNIZ?
MHP Lideri Devlet Bahçeli:
Kim demiş Sayın Soylu yalnız
diye? Kim demiş Sayın
Soylu kimsesiz diye? Türkiye
Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı
görevini vatan ve millet sevgisiyle
yerine getiren, gece
demeden gündüz demeden
bölücü terörle mücadele eden
mert ve milletperver bir devlet
adamıdır. Hakkında ne söylenirse
söylensin, bizim bölücülerle
iş tutan, terör örgütlerine
hayranlık besleyen odakların
hayâsız tezviratlarına aldırış
etmemiz mümkün değildir. Zelil
emel failleri terörle mücadeleyi
sekteye uğratma arayışındadır.
Zillete batanlar, sütre gerisine
saklanıp iftira oku atanlar
Sayın Soylu'yu yıpratma gayesiyle
PKK/PYD/YPG'yi selamlarken
şirinlik taslama hevesindedir.
SOYLU TEŞEKKÜR ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise desteğinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti. Soylu, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.