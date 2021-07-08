Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 33 ilin emniyet müdürü
değişti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ise Avusturya Viyana İçişleri Müşavirliği'ne atandı. Kararnameyle birlikte 27 yurtdışı misyonuna da İçişleri müşaviri ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere, Afyonkarahisar, Amasya
, Bartın, Bitlis, Bolu, Çankırı, Edirne, Erzincan
, Erzurum
, Eskişehir
, Giresun, Iğdır, Isparta, Kırıkkale, Konya
, Kilis, Mersin
, Niğde
, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Zonguldak, Hakkari ve Van emniyet müdürleri değişti. Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya Viyana İçişleri Müşaviri olarak atandı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Aşkın'dan boşalan koltuğa ise Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne geldi. Eski İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Afyonkarahisar, Erzincan, Iğdır, Isparta ve Niğde Emniyet Müdürleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) emrine çekildi.
BİRÇOK İSMİN ATAMASI YAPILDI
Kararnameyle, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki tecrübeli daire başkanlıklarından da illere ve yurtdışı içişleri müşavirliği görevlerine atamalar yapıldı. Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner Belçika'ya, İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek Katar'a, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz Kıbrıs'a, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan Makedonya'ya, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak atanan isimler arasında yer aldı.