Bataklık’ta sözde mahkeme!

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik operasyonu olan 'Bataklık' iddianamesinde uyuşturucu baronları Cemal Deniz Şahan ve Nejat Daş ile husumeti bulunan Çetin Gören'in Mehmet Salih Tulpar'ın hakem olduğu sözde mahkemeye çıktığı ve aralarında anlaşmanın sağlanarak 4 milyon 500 bin lira para cezası kesildiği yer aldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında çetenin liderleri arasında husumet olduğu, husumetin bitmesi için ise Silvanlı Mehmet lakaplı Mehmet Salih Tulpar'ın sözde mahkeme kurarak ceza kestiği anlatıldı. İncelenen TAPE kayıtlarında, Çetin Gören'in işyerinin Nejat Daş ve Cemal Deniz Şahan tarafından kurşunlatıldığı ortaya çıktı.



ÇETİN GÖREN SİLVANLI MEHMET'İN HAKEMLİĞİNDE ISRARCI OLDU



TAPE kayıtlarında Çetin Gören'in Mehmet Salih Tulpar'a büyük saygı gösterdiği, , dayı diye hitap ederek telefon kapanırken ellerinden öperim dediğinin anlaşıldığı belirtildi. Gören'in iş yerinin kurşunlanmasının ardından Daş ve Şahan'la olan husumetin büyümesi sonucunda Gören'in Mehmet Salih Tulpar'ın hakem olarak devreye girerek kendilerince mahkeme ve konsey oluşturdukları bu konseyin toplanması için ısrar ettiği anlatıldı. İddianamede, kurulan bu mahkeme ve masada Çetin Gören'in iş yerinin kurşunlanması olayını dile getirerek Cemal Deniz Şahan'a olayın içinde bulunan 9 kişi için 500'er bin liradan 4 milyon 500 bin TL para cezası kestirdiği kaydedildi.



PARANIN NEJAT DAŞ'TAN TAHSİL EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ



Mehmet Salih Tulpar ve diğer 'Büyükler olarak adlandırılan kişilerin sözde mahkeme kurarak kestikleri 4 milyon 500 bin TL'lik cezanın çete lideri Nejat Daş'tan tahsil edilmesine karar verildi. Uğur Bülent Göçeri'in suç örgütü liderlerince oluşturulan mahkemeye Çetin Gören'e ait Boomerang isimli iş yerinin kurşunlanması olayının arkasında da Nejat Daş ve Cemal Deniz Şahan'ın olduğunu da söylediği iddianamede, Cemal Deniz Şahan'ın Hollanda'dan dövmeli bir kikbokscu getirterek bu ofisi kurşunlattığını anlattığı kaydedildi.