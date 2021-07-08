‘Biz şerefimiz için yaşıyoruz’ dedi köprüde şehit oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlardan biri de Vanlı 38 yaşındaki inşaat işçisi Burhan Öner
'di. Öner, darbe girişimi sırasında oğlu ile birlikte İstanbul
Pendik'teki evindeydi. Eşi Kamile Öner ise Ayvalık
'taydı. Gece 02.00'de eşi Kamile Öner, Burhan Öner'i aradı. Telefonu oğlu açtı ve babasının abdest alıp namaz kıldığını, Kuran okuduktan sonra, "Bu gece yatılacak gece değil, biz namus için şeref için yaşamıyor muyuz? Ben nasıl yatarım" diyerek köprüye gittiğini söyledi. Öner, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde tanklardan açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit Öner'in Van
'da yaşayan kardeşi Murat Öner duygularını SABAH'a anlattı: "O gece telefonlarını açmadı. En son biri telefonu açıp ağabeyimin yaralandığını söyledi. Hastaneye gittiğimizde şehit olduğunu öğrendik. Şehit kardeşi olmak ayrı gurur elbette ama yine de yüreğimiz 5 yıldır yanıyor. Çocukları babalarının kendileri ve vatanı için verdiği mücadeleyi asla unutmadı. Kızı avukat oldu. Oğlu ise tıp fakültesinde memur. Abim darbe gecesi evde kalmadı ve vatanımız için köprüye koştu."