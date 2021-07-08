Dışişleri'nden tepki: Gayrı-meşru öz yönetim girişimleri kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların onaltıncısı 7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenlenmiştir.

Yapılan görüşmelerde Suriye'deki insani durum ve yardımlar, Anayasa Komitesi ve siyasi süreç, İdlip'teki son durum ile Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı oluşum başta olmak üzere terorizmle mücadele konusu etraflıca ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'ye insani yardımların arttırılması gereğini vurgulamış, bu doğrultuda uluslararası toplum ve BM'ye çağrıda bulunmuşlardır.

Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması gereğini vurgulayarak siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin altıncı turunun gerçekleştirilmesi ve Komite çalışmalarında Usul Kuralları ve Temel Çalışma İlkeleri'ne uyulmasının öneminin altını çizmişlerdir.

GAYRI-MEŞRU ÖZ YÖNETİM GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemler reddedilmiştir. Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınanmıştır. Bu çerçevede, tarafımızdan, PKK/YPG'nin Afrin'de 12 Haziran'da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelenmiştir.

ATEŞKES İHLALLERİ SON BULMALI

İdlip'te sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılık teyit edilmiş; tarafımızdan son dönemde artan ateşkes ihlallerinin bir an evvel son bulması gerektiği kaydedilmiştir.

Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da biraraya gelmiştir. Bu toplantıda, Çalışma Grubu tarafından beşinci proje çerçevesinde, alıkonan bazı kişilerin 2 Temmuz'da başarılı şekilde karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve işbirliğinin sürmesi hususunda mutabık kalınmıştır.