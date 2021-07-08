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Giriş Tarihi: 8.7.2021 17:42 Son Güncelleme: 8.7.2021 18:09

Meyve alım tesisinde çekilen görüntüler tepki çekmişti! İşletmeye 21 bin TL ceza kesildi

DHA
Meyve alım tesisinde çekilen görüntüler tepki çekmişti! İşletmeye 21 bin TL ceza kesildi

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde çalışan bir işçi toplanan vişneleri ayakkabısıyla ezmişti. İnfial yaratan görüntüler uzun süre gündemde kalırken, olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı. Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce işletmeye 21 bin TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

VİŞNELERİ AYAKKABILARIYLA ÇİĞNEDİ

Görüntülerde işçiler, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin de ayakkabısıyla meyveleri çiğnediği anlar yer aldı. Diğer işçilerin ise kasalarla getirip, daha büyük kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine, bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

21 BİN TL CEZA UYGULANDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri, olayla ilgili inceleme yapılmasının ardından işletmeye toplam 21 bin TL ceza uygulandığını belirtti.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

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Meyve alım tesisinde çekilen görüntüler tepki çekmişti! İşletmeye 21 bin TL ceza kesildi
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