Son dakika: Muharrem İnce'yi alkışlayan partili CHP'den kovuldu!

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek CHP'den istifa edip Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, şimdi de Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor. Bu ziyaretleri kapsamında Nazilli'ye giden İnce'ye selam veren ve onu alkışlayan bir partili fotoğrafın yayınlanmasının ardından partiden kovuldu! İşte detaylar;