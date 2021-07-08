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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:30 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:33

Son dakika: Muharrem İnce'yi alkışlayan partili CHP'den kovuldu!

Son dakika: Muharrem İnce'yi alkışlayan partili CHP'den kovuldu!

Son dakika... CHP ilçe binasının önünde CHP'den ayrılarak parti kuran Muharrem İnce'nin konuşmasını alkışlayan CHP'li yöneticiyi Kemal Kılıçdaroğlu, affetmedi. Edinilen bilgiye göre bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayları olan Muharrem İnce'yi alkışlayan partili jet hızıyla partiden kovuldu!

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek CHP'den istifa edip Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, şimdi de Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor. Bu ziyaretleri kapsamında Nazilli'ye giden İnce'ye selam veren ve onu alkışlayan bir partili fotoğrafın yayınlanmasının ardından partiden kovuldu! İşte detaylar;

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta CHP'nin kalesi sayılan Aydın Nazilli'ye ziyaret gerçekleştiren Muharrem İnce, CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı'nda halka seslendi.

İNCE KONUŞURKEN CHP'Lİ YÖNETİCİLER BALKONDAN ALKIŞLAMIŞTI,

Muarrem İnce'nin konuşma yaptığı sırada parti binasının balkonuna çıkan bazı CHP'li yöneticiler merakla konuşmayı dinledi.

Ancak halka seslenen İnce'yi, CHP'li bazı yöneticilerin de alkışlaması CHP'nin 1 gündem konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU AFFETMEDİ; CHP'DEN KOVULDU

İnce'yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın davranışı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmedi. Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

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Son dakika: Muharrem İnce'yi alkışlayan partili CHP'den kovuldu!
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