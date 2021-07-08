Toplu taşımada her gün sorun! İBB 150 milyar TL'yi nereye harcadı?





*CHP döneminde ise İETT'ye yapılan yatırım azaldı. 2 yılda 1 tane dahi yeni otobüs alınmadı. Filonun yaş ortalaması yükseldi. Düzenli bakım-onarım yapılmaması nedeniyle arızalar, kazalar arttı. Bunlara bağlı olarak son 2 yılda, toplu taşımada can ve mal kaybı oranı yükseldi.



*Reklam ve tanıtıma bol keseden harcama yapan, halka fayda sağlayacak yatırımları kısan CHP'li yönetim, son 2 yılda 150 milyar TL'yi aşkın kaynak tüketti? Pek çok kez sorduk, cevap alamadık. Tekrar soruyoruz; 150 milyar TL bütçeyle ne ürettiniz?



*Son olarak imza meselesi… Dış borçlanma, ülkenin toplam dış borcunu ilgilendirdiği için bütün belediyelerin talepleri masada. İBB'ye has bir durum yok. Buradan yeni bir mağdur edebiyatı çıkmaz ama "İstanbul'un öz kaynağını yüzde 50 artıracağız" sözleriniz hep karşınıza çıkar.