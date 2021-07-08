Toplu taşımada her gün sorun! İBB 150 milyar TL'yi nereye harcadı?

İstanbul'da son 2 yılda yaşanan toplu taşıma skandalları sonrasında İBB yönetimi ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel tekin, yönetim zafiyetini hükümete yıkmak için algı açıklamalarında bulundu. Tekin, 2 yıldır gerekli bakımları ve onarımları yapılmadığı için son günlerde sık sık yanan ve kazaya karışan Metrobüsler üzerinden, "AK Parti döneminde gereken yatırım yapılmadı, İstanbul'un otobüs filosu eskidi.
Şimdi İBB metrobüs hattında kullanmak üzere 200 otobüs almak istiyor, dış kredi de bulundu, fakat sandığa saygı duymayan Erdoğan 6 aydır imzayı bekletiyor. Bedeli halk ödüyor." İfadelerini kullanarak açıklamada bulundu. Bu açıklamaya AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan cevap geldi. 'Bedelini Halk Ödüyor' başlığı ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
*Pandemide sefer sayısı azaltılan, araç-bakım onarımları ihmal edilen, yatırım bütçesi kesilen toplu taşıma yönetiminin bedelini halk ödüyor. Fazilet Durağı'ndan öteye geçmeyen iddialara karşılık gerçekler
*Çevre temizliği, atık su yönetimi, trafik düzenlemesi gibi toplu taşıma hizmetleri de AK Parti'nin öncelikli meselelerinden biri oldu. İstanbul'a hızla yeni metrolar, tramvaylar, metrobüsler kazandırıldığı gibi konforlu ulaşım için yeni ve son model otobüsler tedarik edildi.
*Liste çok uzun. Sadece otobüs alımı için son yıllarda yapılan yatırımlara değinmek gerekirse; 2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor.
*Seçim döneminde "Borçlanmak ihanettir, İBB'nin öz kaynakları kendine fazlasıyla yeter" diyen İBB Başkanının, "İstanbul nimet nimet" mantığıyla belediyenin öz kaynaklarını nereye harcadığı meçhul.
*AK Parti döneminde toplu taşımaya yapılan yatırımlarla İETT, "Avrupa'nın En Modern Otobüs Filosu" oldu. Yeni alınan son model otobüsler sayesinde de 5,8 yaş ortalamasıyla İETT, "Avrupa'nın En Genç Otobüs Filosu" unvanını aldı.
*CHP döneminde ise İETT'ye yapılan yatırım azaldı. 2 yılda 1 tane dahi yeni otobüs alınmadı. Filonun yaş ortalaması yükseldi. Düzenli bakım-onarım yapılmaması nedeniyle arızalar, kazalar arttı. Bunlara bağlı olarak son 2 yılda, toplu taşımada can ve mal kaybı oranı yükseldi.
*Reklam ve tanıtıma bol keseden harcama yapan, halka fayda sağlayacak yatırımları kısan CHP'li yönetim, son 2 yılda 150 milyar TL'yi aşkın kaynak tüketti? Pek çok kez sorduk, cevap alamadık. Tekrar soruyoruz; 150 milyar TL bütçeyle ne ürettiniz?
*Son olarak imza meselesi… Dış borçlanma, ülkenin toplam dış borcunu ilgilendirdiği için bütün belediyelerin talepleri masada. İBB'ye has bir durum yok. Buradan yeni bir mağdur edebiyatı çıkmaz ama "İstanbul'un öz kaynağını yüzde 50 artıracağız" sözleriniz hep karşınıza çıkar.