Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan 32 ailenin, her hafta HDP il binası önünde sürdürdüğü eylem bu hafta da devam etti. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP il binası önüne kadar slogan atıp yürüdü.

KIZINA KAVUŞAN ANNE DE EYLEME KATILDI

Geçen hafta PKK'dan kaçarak teslim olan ve ailesine kavuşan Şilan Dayan'ın annesi Atiye Dayan da eyleme katıldı. Atiye Dayan, kızını kavuştuğunu ancak evlat nöbetine devam edeceğini söyledi. Dayan, Kızıma kavuştum ama gördüğünüz gibi evlat nöbetine devam ediyorum. Geri kalan evlatlarımızı da geri getirene kadar buradayım. Arkadaşlarımın yanında ve desteğimi eksik etmiyorum. İnşallah en kısa zamanda diğer evlatlarımızı da alacağız." diye konuştu.

ÇOCUKLARIN GERİ GELMİSİNİ İSTİYORUZ

17 yaşında kaçırılan Gülcan Biçer'in yengesi Seda Biçer ise "Biz çocuklarımızın geri gelmesini istiyoruz. Benim görümcem yılları önce kaçırıldı. Bir an önce geri gelmesini istiyorum. Çıkıp ailelerine geri gelsinler biz onların arkasındayız. Geçen hafta eyleme katılan bi aile evladına kavuştu. Biz çok mutlu olduk. Mutluluğumuzu kelimelerle anlatamıyoruz. Diğer çocukların da geri gelmesini istiyoruz. Gülcan sana sesleniyorum. Baban çok üzülüyor annen de hasta. Seni dört gözle bekliyoruz. Lütfen çık gel." dedi.

HDP İl binası önünde ellerindeki dövizlerle PKK ve HDP aleyhine sık sık slogan atan aileler, daha sonra bir süre oturma eyleminde bulunduktan sonra dağıldı.