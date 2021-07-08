Yıl sonuna kadar bin hakim ve savcı alacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
'nde mezuniyet törenine katıldı. Yıl sonunda hâkim ve savcı alımı yapacakları müjdesini veren Gül, "Şimdiden çalışmaya başlayın. Sizleri hâkim ve savcı olarak görmek isteriz. Mezuniyet bilgileriniz de tazeyken hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Yıl sonunda bin kişi adli yargı hâkim ve savcı, idari yargı hâkim ve avukatlıktan adli yargı hâkim ve savcı alımı gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Türkiye
'de hukuk fakültesi mezunu olmadan, hâkimlik sınavını kazanmadan, stajını yapmadan binlerce hâkimin görev yaptığını vurgulayan Gül, insanların klavye karşısına geçip yargılama yaptığını, infaz yaptığını ve mahkeme gibi karar verdiğini söyledi. "Yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım" diyen Gül, "Delile göre hâkim karar verir, hâkimlerin yerine geçip karar verme yargıya en büyük haksızlık olur. Yargı kendi kararını adil bir şekilde verecektir. Hâkimsavcılarımız da bir annedir, babadır, eştir. Hâkimsavcılara bu tür toplumsal konularda duyarsız demek büyük bir haksızlık olur. Tek farkı var, hâkim-savcı o dosya hakkında bilgi sahibidir. O dosyanın delilini o biliyor. Hâkim kararı yanlış mı verdi, bir üst merci var, itiraz etme yetkisi var" açıklamasında bulundu.